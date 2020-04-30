ABD'ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı - Son Dakika
Son Dakika Genel ABD'ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı - Son Dakika

ABD'ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı

6 saat önce

ABD'ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

ABD'ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı

ANKARA - ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisi sürerken, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri 28 Nisan'da yapılan ilk sevkiyatın ardından ABD'ye gönderilmek üzere ikinci defa hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapılacak yardım kapsamında açıkladığı; 500 bin adet ameliyat maskesi, 4 bin adet koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 adet koruyucu gözlük, 500 şeffaf yüz maskesi ve 400 adet N95 maskenin bir kısmı yardım malzemeleri taşıyan ilk uçağa sığmadığı için ikinci bir sevkiyat düzenlendi. Yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağına malzeme yüklemesi sabah saatlerinde başladı ve Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından TSİ 10.13'de hareket etti.

Maske, N-95 maske ve tulum gönderildi

Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD'ye gönderilen yardım uçağının içerisinde; ameliyat maskesi, koruyucu giysi, dezenfektan, koruyucu gözlük, şeffaf yüz maskesi ve N95 maske bulunuyor.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var"

Ayrıca, ABD'ye gönderilecek yardım uçağına yüklenen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri Halkına sevgilerle" notu ise ilk yardımlarda olduğu gibi mevcut.

C-130 tipi askeri kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklendiği sırada ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'la birlikte bir ziyaret gerçekleştirerek faaliyetleri yerinde inceledi.

ABD'ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı

Amerika Birleşik Devletleri, Etimesgut, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:30 Kaynak: İHA


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