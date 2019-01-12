ABD'ye göre Venezuela'da yönetim değişikliği zamanı
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "Artık yeni bir hükümete usulüne uygun geçişin başlamasının zamanı" dedi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "Artık yeni bir hükümete usulüne uygun geçişin başlamasının zamanı" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:46
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