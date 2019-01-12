Son Dakika Haberleri: ABD'ye göre Venezuela'da yönetim değişikliği zamanı

ABD'ye göre Venezuela'da yönetim değişikliği zamanı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "Artık yeni bir hükümete usulüne uygun geçişin başlamasının zamanı" dedi.

ABD'ye göre Venezuela'da yönetim değişikliği zamanı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, "Artık yeni bir hükümete usulüne uygun geçişin başlamasının zamanı" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:46 

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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