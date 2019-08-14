ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
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Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.
Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28
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