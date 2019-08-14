ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi

Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.

Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.

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