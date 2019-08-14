Son Dakika Haberleri: ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi
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ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi

46 dakika önce

Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.

ABD'ye hazır giyim ihracatında çıta yükseldi, System.String[]
Çin'e ek vergiyi fırsata çevireceklerini belirten İHKİB Başkan Yardımcısı Özkan Karaca, "Ek siparişlerle birlikte önümüzdeki 5 ayda çok daha iyi bir performans sergileyerek bu yıl ABD'ye ihracatımızı 700 milyon dolara çıkaracağımızı öngörüyorum" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 
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