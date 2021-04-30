ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar - Son Dakika

ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar

30.04.2021 10:13
ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar, System.String[]

Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat, Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Başkanı Mustafa Terci, Türkiye geneli ABD'ye ihracatın son 3 yılda yüzde 43 arttığını ifade ederek, "Bitkisel yağlardan, baharatlara, haşhaş susam gibi yağlı tohumlardan şekerli mamullere, baklagillerden kahveye...

Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat, Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Başkanı Mustafa Terci, Türkiye geneli ABD'ye ihracatın son 3 yılda yüzde 43 arttığını ifade ederek, "Bitkisel yağlardan, baharatlara, haşhaş susam gibi yağlı tohumlardan şekerli mamullere, baklagillerden kahveye kadar geniş ürün gamımızla hedefimiz ABD'ye ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmak" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), bünyesindeki 6 gıda birliğinin paydaşlığında iki senedir başarıyla yürüttüğü ve Ticaret Bakanlığınca desteklenen TURQUALITY projesiyle, ABD'de kuru meyve, su ürünleri, meyve-sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve odun dışı orman ürünlerinin tanıtımına devam ediyor.

Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Tadım Etkinliği, Vegas Üniversitesi (UNLV-University of Nevada-Las Vegas/Las Vegas) Mutfak Laboratuvarında gerçekleşti.

Hububat bakliyat sektörü ABD'ye gıda ihracatının yüzde 38'ini gerçekleştiriyor

Ege İhracatçı Birliklerinin tarım ürünleri ihracatının 2021'in ilk çeyreğinde 1 milyar 186 milyon dolara ulaştığını açıklayan Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat, Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Birliği Başkanı Mustafa Terci şöyle devam etti:

"ABD'nin yaklaşık 2,6 trilyon dolarlık ithalatının 160 milyar dolarlık kısmını gıda ürünleri oluşturuyor. Bizim 2020'de ABD'ye Türkiye geneli gıda ihracatımız 970 milyon dolar seviyesinde. 2023 yılında bu rakamı 1,5 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz. ABD pazarında güçlü olduğumuz gıda sektörlerimizin başında 373 milyon dolarlık ihracatla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri geliyor. Sektör özelinde Türkiye geneli ABD'ye ihracatımız son 3 yılda yüzde 43 arttı. Ege'den ABD'ye yapılan ihracatımızda ise son 3 senede yüzde 61 yükseliş kaydettik."

Terci, "Bitkisel yağlardan, baharatlara, haşhaş susam gibi yağlı tohumlardan şekerli mamullere, baklagillerden kahveye kadar geniş ürün gamımızla hedefimiz ABD'ye ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmak. Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıyla bizi kurumsallaşmaya, katma değerli güçlü markalar yaratmaya yönelten stratejimizi etkin bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde bir kez daha gördük ki tarım ve üretim politikalarında çağa uygun hareket eden ve gıda pazarına hakim olan ülkeler her zaman söz sahibi olacak" dedi.

"Haşhaş tohumu, bu özelliğini içerdiği yüksek miktarda magnezyuma borçlu"

Ege İhracatçı Birlikleri Bakliyat, Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Yönetim Kurulu Üyesi Burak Hucuptan'ın mamullerle ilgili verdiği bilgiler ve peynir soslu Türk makarnası, haşhaşlı Akdeniz salatası ve bulgurdan elde edilen soslarda hazırlanan sağlıklı tariflerinin tadımının ardından sona erdi.

Burak Hucuptan, "Bazı gıdaların insan vücudunda mutluluk hormonu salgılattığı bilimsel olarak kanıtlandı. Ülkemiz mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan haşhaş tohumu, bu özelliğini içerdiği yüksek miktarda magnezyuma borçlu. Zengin biyo-çeşitlilik ile taçlandırılmış ülkemiz tarım ve gıda alanlarında bu avantajlardan faydalanıyor. Çağlar boyunca Anadolu'dan Avrupa'ya ve diğer kıtalara yayılan tarım toplumları dünya tarım devrimine yön verdi" diye konuştu.

Hucuptan, Türkiye'nin artan tarım ürünleri ihracatıyla gerek tarım ürünleri endüstrileri, gerekse ülke topraklarının büyük bir bir bölümünü kaplayan tarım arazileri bakımından, dünyada tarım ve gıda tedarikinde önemli bir yer işgal ettiğinin altını çizdi.

Hucuptan, "Türk tarım ihracatçıları olarak binlerce yıllık tecrübe ve tarihle yoğurulmuş tarım faaliyetlerimizin; şeffaf, faal, etkili, sürdürülebilir, güvenilir ve israfı önleyici nitelikte olarak devam ettirilmesini kendimize şiar edindik" şeklinde konuştu.

Şef Michelle Vietmeier, magnezyum, kalsiyum, omega 3 ve lif bakımından zengin içeriğiyle haşhaş tohumunun Amerikan mutfağının sağlıklı tariflerinde yer alması gerektiğini belirtti. Şef Lucio Arancibia da, Amerika'da mutfak sanatları ile ilgili bir seminerde, en çok tercih edilen mutfak kültürünün Akdeniz mutfağı olduğunu öğrenmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Uluslararası Aşçılık Okulu Direktörlüğü görevi de yapmış olan Şef Michelle Vietmeier'in zengin lif içeriğiyle Amerikan damak tadına uygun tariflere sağlıklı alternatifler sunan Türk bakliyat, hububat yağlı tohumlar ve mamullerinden oluşan tarifler hazırladığı etkinliğe, ABD'nin en prestijli otellerinin yönetici şefliğinden Beyaz Saray konuk şefliğine, ABD Senatosu tarafından verilen 'Chef of the Year - 1995' ödülüne kadar kariyerinde pek çok başarı bulunan Şef Lucio Arancibia (CEC, AAC) Las Vegas Üniversitesi Otel İşletmeciliği bölüm başkanı Prof. Joseph Lema, İzmir Ekonomi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Okul Müdürü Dr. Betül Öztürk ile ABD ve Vegas Bölgesinin önde gelen restoran ve otellerinin işletme ve satın alma müdürleri katılım sağladı. - İZMİR

ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar
ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar
ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar
ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar

Amerika Birleşik Devletleri, Ege İhracatçı Birlikleri, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatında hedef 1 milyar dolar - Son Dakika


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