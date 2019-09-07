Son Dakika Haberleri: ABD'ye ihracatta yüzde 42 artış
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ABD'ye ihracatta yüzde 42 artış

4 dakika önce

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatın 8 aylık dönemde yüzde 42 oranında artarak 279.3 milyon dolara ulaştığını belirtti.

ABD'ye ihracatta yüzde 42 artış, System.String[]

İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatın 8 aylık dönemde yüzde 42 oranında artarak 279.3 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:45 
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