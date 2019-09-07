ABD'ye ihracatta yüzde 42 artış
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İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatın 8 aylık dönemde yüzde 42 oranında artarak 279.3 milyon dolara ulaştığını belirtti.
İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, sektör ihracatında dördüncü sırada yer alan ABD'ye ihracatın 8 aylık dönemde yüzde 42 oranında artarak 279.3 milyon dolara ulaştığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:45
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