Son Dakika Haberleri: ABD'ye Kaçan Venezuelalı Hakim Maduro Hakkındaki Belgeleri Açıklayacak

ABD'ye Kaçan Venezuelalı Hakim Maduro Hakkındaki Belgeleri Açıklayacak

22 dakika önce

ABD'ye kaçan Venezuelalı sulh hakimi Christian Zerpa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgeleri açıklayacağını duyurdu.

ABD'ye Kaçan Venezuelalı Hakim Maduro Hakkındaki Belgeleri Açıklayacak, System.String[]
ABD'ye kaçan Venezuelalı sulh hakimi Christian Zerpa, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgeleri açıklayacağını duyurdu.

Yaptırım yetkisi olmayan Venezuela Ulusal Meclisinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "yasa dışı" ilan etmesiyle başlayan gerginlik Venezuela'da giderek büyüyor. ABD'ye kaçan sulh hakimi Christian Zerpa, elinde Maduro'nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgeler olduğunu iddia etti. Zerpa, 10 Ocak'ta Adalet Yüksek Mahkemesi nezdinde görev süresinin yenilemesinden birkaç gün önce kaçtığı Florida'da mahkeme önünde kanıt sunmaya hazır olduğunu açıkladı. Zerpa, "Biz Maduro'ya karşı çıkanlar, ölüme mahkum edilen bir otokrasinin etkisi altındayız" dedi.

Venezuela'da bıraktığı karısı ve kızının hayatı için endişelendiğini açıklayan Zerpa, "Maduro'nun suçlu olduğunu kanıtlayacak belgelere sahibim. Kanıtları, duyduklarımı, gördüklerimi veya bazı üst düzey yetkililerin davranış biçimlerini kanıtlayacağım. Bunu açıkça ortaya koyacağım" ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümeti, Zerpa'nın ülke dışına çıkmasından hemen sonra iş arkadaşlarına karşı cinsel taciz, haksız davranışlar ve psikolojik şiddet uyguladığı ile ilgili bir raporu basına servis etmişti. - FLORIDA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:38 Kaynak: İHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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