ABD'ye kaçırılan 9 tarihi eser Ürdün'e iade edildi - Son Dakika
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ABD'ye kaçırılan 9 tarihi eser Ürdün'e iade edildi

01.03.2022 16:43
ABD'ye kaçırılan 9 tarihi eser Ürdün'e iade edildi

Ürdün, ABD'ye kaçırılan ve güvenlik yetkilileri tarafından ele geçirilen 9 tarihi eserin ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Ürdün, ABD'ye kaçırılan ve güvenlik yetkilileri tarafından ele geçirilen 9 tarihi eserin ülkeye geri getirildiğini duyurdu.

Ürdün Haber Ajansı PETRA'ya göre, Eski Eserler Dairesi, Amman'da Turizm Bakanı Nayif el-Faiz'in de katıldığı bir kutlama töreni düzenledi.

Ülkeye getirilen eserler arasında Neolitik döneme ait hayvan heykelleri, bir bakır sunak, bir insan heykeli, bir bronz testi ve mezar taşları bulunuyor.

Tarihi eserler ABD İç Güvenlik Bakanlığı, New York Bölge Savcılığı ve Ürdün Tarihi Eser ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile bir antika koleksiyoncusundan kurtarıldı.

ABD'nin Ürdün Büyükelçisi Henry T. Wooster, çalınan eserlerin, 2019'da ABD ile Ürdün arasında imzalanan kültürel mirasın korunması anlaşması çerçevesinde iade edildiğini söyledi.

Törene çok sayıda Ürdünlü yetkilinin yanı sıra, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ve New York Bölge Savcılığından yetkililerin katıldığı aktarıldı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Turizm, Amman, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'ye kaçırılan 9 tarihi eser Ürdün'e iade edildi - Son Dakika


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