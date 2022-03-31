ABD'ye kaçırılan tarihi "örtülü kadın başı" büstü Libya'ya teslim edildi - Son Dakika
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ABD'ye kaçırılan tarihi "örtülü kadın başı" büstü Libya'ya teslim edildi

31.03.2022 17:33
ABD'ye kaçırılan tarihi "örtülü kadın başı" büstü Libya'ya teslim edildi

Libya Dışişleri Bakanlığı, yıllar önce ABD'ye kaçırılan tarihi "örtülü kadın başı" büstünün Libyalı makamlara teslim edildiğini bildirdi.

Libya Dışişleri Bakanlığı, yıllar önce ABD'ye kaçırılan tarihi "örtülü kadın başı" büstünün Libyalı makamlara teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, tarihi eserin New York'taki bir müzayedede satılmak istendiği, ancak ABD tarafından Libya'ya iadesinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, " Washington'daki Libya Büyükelçiliği ve ABD'deki yetkili makamlara eserin kurtarılması konusundaki çabalarından ötürü teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, "örtülü kadın başı" büstünün 2011'den bu yana ülkeden kaçırılan 9 tarihi eser arasında yer aldığını kaydetti.

Öte yandan ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, M.Ö. 350'li yıllardan kaldığı tahmin edilen eserin, Libya'nın kuzeyindeki Kirene antik kentindeki asıl yerine gönderileceği belirtildi.

Libya'da 2011'de başlayan iç savaşın ardından birçok tarihi eser yurt dışına kaçırıldı ya da çatışmalar sırasında büyük hasar gördü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'ye kaçırılan tarihi 'örtülü kadın başı' büstü Libya'ya teslim edildi - Son Dakika


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