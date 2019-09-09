Son Dakika Haberleri: Abd'ye karşı avrupa takımında iki türk yarışacak
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Abd'ye karşı avrupa takımında iki türk yarışacak

1 saat önce

Milli atletler Ramil Guliyev ve Necati Er, Minsk'teki Avrupa-ABD ikili atletizm maçında, Avrupa forması giyecek.

Abd'ye karşı avrupa takımında iki türk yarışacak, System.String[]

Milli atletler Ramil Guliyev ve Necati Er, Minsk'teki Avrupa-ABD ikili atletizm maçında, Avrupa forması giyecek. İki atlet yarın piste çıkacak.

Avrupa Atletizm Birliği Başkanlığı tarafından 1980'den önce ülkeler arasında yapılan atletizm maçlarının yeniden canlandırılmasına yönelik bir proje olan ABD ile Avrupa ikili müsabakası (The Match USA-Europe), Belarus'un başkenti Minsk'te yapılıyor. Bu yıl Avrupa Oyunları'nın düzenlendiği Dinamo Stadı'ndaki mücadelede Avrupa ve ABD takımlarında her branşta dörder isim yarışacak. Erkekler ve kadınlarda 19'ar branşta yarışmaların yapılacağı ABD-Avrupa maçında, birincilere 7 bin euro, sekizincilere ise 500'er euro olmak üzere çeşitli miktarlarda para ödülü de dağıtılacak.

Yarışmalarda dünya şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa U23 şampiyonu Necati Er ise üç adım atlamada Avrupa formasıyla piste çıkacak. Aynı zamanda organizasyonun tanıtım elçisi olan Guliyev ile birlikte 200 metrede Avrupa'yı Richard Kilty (Britanya), Marcus Lawler (İrlanda) ve Eseosa Desalu (İtalya) temsil edecek. Necati Er ise üç adım atlamada Benjamin Williams (Britanya), Nazım Babayev (Azerbaycan) ve Jean-Marc Pontvianne (Fransa) ile birlikte Avrupa forması giyecek.

Amerika Birleşik Devletleri, Atletizm, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:48 Kaynak: DHA
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