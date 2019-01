ABD'ye Levrek, Rusya'ya Çipura

Türkiye'nin 2018'de gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 13 artarak 958 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) derlediği verilere göre, Türkiye 2017'de gerçekleştirdiği 156 bin 580 ton su ürünleri ihracatından 851 milyon dolarlık ihracata imza attı.



Kültür levreği, çipura ve alabalığın çoğunlukta olduğu su ürünleri ihracatı geçen yıl yüzde 13 artışla 958 milyon dolara çıktı. Su ürünlerinde dış satım ağırlık olarak da 177 bin 659 tona yükseldi.



Su ürünleri ihracatında ilk sırada 148 milyon dolarla Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi 101 milyon dolarla İtalya ve 68 milyon dolarla Rusya takip etti.



Güney Kore'ye olan su ürünleri ihracatı ise geçen yıla göre yüzde 114 artarak 20 milyon 472 bin dolara çıktı.



"Tek bir balığımız geri dönmedi"



Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yılın son 3 ayda fiyatların düşmesinden dolayı 1 milyar dolar hedefine ulaşamadıklarının söyledi.



Su ürünleri ihracatında levreğin başı çektiğini dile getiren Kızıltan, "Şu an levreği 80 ülkeye satıyoruz. Dünyanın en zorlu ülkelerinde varız. Ürünlerimiz çok beğeniliyor. Tek bir balığımız bile herhangi bir sebepten dolayı geri dönmedi." diye konuştu.



Kızıltan, bağımsız kuruluşlara yaptırdıkları testlere göre Türkiye'de yetiştirilen balıkların Norveç'te üretilen somon balığından daha yüksek değerlere sahip olduğuna dikkati çekti.



"ABD pazarında her yıl yüzde 20 büyüyoruz"



Türk balığının ihraç pazarında kendini ispatladığına işaret eden Kızıltan, en yakın rakipleri Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerden çok önde olduklarını vurguladı.



Halen 87 ülkeye ihracat yaptıklarını hatırlatan Kızıltan, şunları kaydetti:



"ABD'ye yaptığımız ihracatın yüzde 95'i levrek. Şu anda çipura ve alabalığa alıştıramadık ama onu da başaracağız. ABD'nin en meşhur eyaletlerindeki büyük restoranların hepsinde levrek var. Her sene ABD pazarında yüzde 20 büyüyoruz. Rusya'da da çipurada çok iyiyiz. Rusya'ya ihracatımız son 10 yılda 3 kat arttı."



Karadeniz'de somon üretimi



Kızıltan, gelecek yıl 100 ülkeye ihracat yapmayı hedeflediklerini vurguladı.



Yeni türler geliştirdiklerini aktaran Kızıltan, "Mesela kaya levreği ki şu anda 5 bin tona ulaşan üretimimiz var. Yavaş yavaş büyüyeceğiz. Karadeniz'de somon üretimi de son yıllarda artışa geçti. Bunlarla 100 ülkeye gireceğimize inanıyoruz. Öte yandan ülkemizde de balık tüketimini artırmamız lazım. Avrupa'da kişi başı balık tüketimi 24 kilo Türkiye'de maalesef yaklaşık 5 kilo." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin su ürünleri ihracatında ilk 10 ülke şöyle oluştu:



ÜLKE MİKTAR (TON) İHRACAT (BİN DOLAR)

Hollanda 22.018 148.082

İtalya 20.422 101.287

Rusya 14.749 68.658

Birleşik Krallık 9.486 68.040

Yunanistan 14.225 63.794

Almanya 10.710 63.502

Japonya 4.787 59.394

İspanya 11.236 48.605

ABD 5.505 38.936

Lübnan 9.532 29.247

