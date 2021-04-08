ABD'ye martta 172 bin ile rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı - Son Dakika

NEW ABD'ye martta güneyindeki Meksika sınırından yasa dışı yollarla 172 binden fazla göçmen geldi.

Trump yönetiminin göçmen politikalarını iptal eden ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin güney sınırında artan göçmen hareketliliği yüzünden büyük bir sınav ile karşı karşıya.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği verilerine göre, geçen ay ülkeye rekor sayıda düzensiz göçmen giriş yaptı.

Yetkililer, martta ABD'ye 172 binden fazla göçmenin geldiğini, bunun 18 bin 890'ının ise "refakatsiz çocuk" olduğunu açıkladı.

Göçmen çocuk sayısı şubat ayına göre neredeyse iki kat artarken, geçen yıl martta ise ABD'ye 3 bin 221 çocuk göçmen giriş yaptı.

Öte yandan AA ekibi ise Texas'ın Roman kentinde Meksika sınırındaki göçmen geçişlerini çekti.

AA ekibinin gözlemlerine göre, nehri geçerek ABD'ye giren göçmenler, sınırdaki Amerikalı yetkililer tarafından alınıyor, kayıtları yapılan göçmenler daha sonra otobüslerle barınaklara götürülüyor, barınaklara kabul edilmeden önce ise göçmenlere yeni tip koronavirüs testi yapılıyor.