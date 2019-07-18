Son Dakika Haberleri: ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla yaptırım" çağrısı
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ABD'ye, "Myanmar ordusuna daha fazla yaptırım" çağrısı

38 dakika önce

KUALA Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, ABD'nin Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyen ordu yetkililerine karşı yaptırım kararını yetersiz bulduğunu söyledi.

ABD'ye,
KUALA Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee, ABD'nin Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik insanlık suçu işleyen ordu yetkililerine karşı yaptırım kararını yetersiz bulduğunu söyledi.
Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki temaslarının ardından basına konuşan Lee, ABD hükümetinin dün Myanmar ordusunun Arakan'daki soykırımlarında rolü olduğu kanıtlanan 4 ordu komutanının ABD'ye girişini yasaklama kararını değerlendirdi.
Lee, "Bu yasak yeterli değildir ve daha ileri gidilmesi gerekir. Bu yaptırımların kapsamı da genişletilmelidir." şeklinde konuştu.
Seyahat yasağının gerçekçi nitelik taşımadığını vurgulayan ve ismi geçen ordu yetkililerinin mal varlıklarının da dondurulması gerektiğini belirten Lee, "Bu şahıslar zaten ABD'yi ziyaret etmezler. Gerçekçi olalım." değerlendirmesinde bulundu.
Lee ayrıca ABD'nin yaptırım listesindeki isimlerin de yetersiz olduğunun altını çizerek "BM'nin 2018'de yayımladığı raporda tespit ettiği iki ordu komutanının da yaptırım listesinde yer alması gerekir." ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı açıklamada Myanmar ordusuna bağlı 4 üst düzey komutana Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarda rolü olduğu gerekçesiyle ABD'ye giriş yasağı getirdiklerini açıklamıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Myanmar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:44 Kaynak: AA
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