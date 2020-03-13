ABD'ye otomotiv ihracatı yükselişe geçti - Son Dakika
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ABD'ye otomotiv ihracatı yükselişe geçti

6 saat önce

Türkiye'nin ihracatta lokomotifi olan otomotiv sektörünün şubatta ABD'ye dış satımı, 2019'un aynı ayına göre yüzde 88 artışla 120 milyon dolara yaklaştı.

ABD'ye otomotiv ihracatı yükselişe geçti, System.String[]

Türkiye'nin ihracatta lokomotifi olan otomotiv sektörünün şubatta ABD'ye dış satımı, 2019'un aynı ayına göre yüzde 88 artışla 120 milyon dolara yaklaştı.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, 2017'de ABD'ye 1 milyar 408 milyon dolarla en yüksek ihracatını gerçekleştiren otomotiv sektörü, 2018 ve 2019'daki düşüşlere rağmen her iki yılda da birer milyar doların üzerinde dış satım yaparak iyi bir performans sergiledi.

ABD'ye geçen ay, Şubat 2019'a göre yüzde 88 artışla 119 milyon 991 bin dolar otomotiv ihracatına imza atıldı. Bu ülkeye geçen yıl temmuzda 138 milyon 345 bin dolarlık dış satımın ardından düşüşe geçen ihracat, 7 ay sonra yeniden yükselişe geçti.

Yılın ilk iki ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 29 yükselişle 182 milyon 550 bin dolarlık dış satımın yapıldığı ABD'ye, geçen yılın aynı dönemde 141 milyon 410 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

ABD'ye yönelik artışta binek otomobil ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı etkili oldu.

Şubatta sektörün en fazla ihracat yaptığı 6'ncı ülke

Sektörün, şubat ayında 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yaptığı ülkeler baz alındığında ABD'nin, yüzde 88 ile en çok ihracat oranı artışının yaşandığı ülke olduğu dikkati çekti.

Ayrıca ABD, yaklaşık 120 milyon dolarla sektörün en fazla dış satım yaptığı 6'ncı ülke olarak kayıtlara geçti.

Şubat 2020'de Türkiye otomotiv ihracatında Almanya 339 milyon 911 bin dolarla en fazla ihracat yapılan ülke konumunu sürdürdü.

Fransa 283 milyon 211 bin dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye dış satım geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.

Sektörün üçüncü büyük pazarı İtalya'ya ihracat da yüzde 8,5 artarak 239 milyon 59 bin dolara ulaştı.

Öte yandan, şubatta 100 milyon dolar ve üzeri ihracat sıralamasındaki ülkelerden İngiltere'ye yüzde 17 azalışla 202 milyon 552 bin, İspanya'ya yüzde 5 düşüşle 156 milyon 754 bin, Belçika'ya ise yüzde gerilemeyle 109 milyon 974 bin dolarlık satışlar gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:10 Kaynak: AA
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