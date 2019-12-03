Son Dakika Haberleri: ABD'ye tonlarca uyuşturucu taşıyan 'Kokain Kralı' Peralta Kolombiya'da yakalandı
Son Dakika Dünya ABD'ye tonlarca uyuşturucu taşıyan 'Kokain Kralı' Peralta Kolombiya'da yakalandı - Son Dakika Dünya

ABD'ye tonlarca uyuşturucu taşıyan 'Kokain Kralı' Peralta Kolombiya'da yakalandı

6 saat önce

'Kokain Kralı' olarak bilinen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Cesar Emilio Peralta pazartesi günü Kolombiya'nın Cartagena kentinde yakalandı. Karayipler'den ABD ve Avrupa'ya "tonlarca" kokain sokmayı başaran Peralta'nın ya kendi ülkesi veya ABD'ye iade edilmesi bekleniyor

ABD'ye tonlarca uyuşturucu taşıyan 'Kokain Kralı' Peralta Kolombiya'da yakalandı, System.String[]

'Kokain Kralı' olarak bilinen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı Cesar Emilio Peralta pazartesi günü Kolombiya'nın Cartagena kentinde yakalandı. Karayipler'den ABD ve Avrupa'ya "tonlarca" kokain sokmayı başaran Peralta'nın ya kendi ülkesi veya ABD'ye iade edilmesi bekleniyor.


"Kabadayı" lakaplı 44 yaşındaki Peralta'nın kurduğu uyuşturucu çetesinin kolları Venezuela, Porto Riko ve Kolombiya'ya kadar uzanıyordu. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), yapılan yaklaşık 60 operasyon ile söz konusu suç çetesinin tamamen çökertildiğini belirtiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:12 
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