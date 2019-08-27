Son Dakika Haberleri: ABD'ye transfer olan Türk milli kadın futbolcu ilk maçında attığı golle taraftarı büyüledi
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ABD'ye transfer olan Türk milli kadın futbolcu ilk maçında attığı golle taraftarı büyüledi

15 dakika önce

ABD'nin Old Dominion Üniversitesi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Ece Türkoğlu ABD'deki ilk golünü attı. İlk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, attığı harika golle izleyenleri adeta büyüledi

ABD'ye transfer olan Türk milli kadın futbolcu ilk maçında attığı golle taraftarı büyüledi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde Old Dominion Üniversitesi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Ece Türkoğlu ABD'deki ilk golünü attı. İlk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, attığı harika golle izleyenleri adeta büyüledi.


Ece Türkoğlu, takımı Old Dominion'un, George Mason'ı 3-1 yendiği maçta önce rakibini şık bir çalımla geçti, ardından meşin yuvarlağı ceza sahası dışından filelerle buluşturdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:00 
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