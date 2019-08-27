ABD'ye transfer olan Türk milli kadın futbolcu ilk maçında attığı golle taraftarı büyüledi
15 dakika önce
ABD'nin Old Dominion Üniversitesi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Ece Türkoğlu ABD'deki ilk golünü attı. İlk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, attığı harika golle izleyenleri adeta büyüledi
Amerika Birleşik Devletleri'nde Old Dominion Üniversitesi Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen milli futbolcu Ece Türkoğlu ABD'deki ilk golünü attı. İlk maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, attığı harika golle izleyenleri adeta büyüledi.
Ece Türkoğlu, takımı Old Dominion'un, George Mason'ı 3-1 yendiği maçta önce rakibini şık bir çalımla geçti, ardından meşin yuvarlağı ceza sahası dışından filelerle buluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:00
Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı Bursa metrosunda tiyatro oyuncularının 30 Ağustos canlandırması yolcuları gözyaşlarına boğdu! Abdullah Avcı, Maia'nın dışında bir orta saha daha istedi! Esenyurt'ta eski koca dehşeti