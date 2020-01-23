ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi - Son Dakika Dünya

ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi

6 saat önce

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.

Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.View on euronews

ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi

Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Honduras, Meksika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:03 
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