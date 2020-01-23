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ABD'ye ulaşmak için yola çıkan Honduraslılar Meksika'dan geri çevrildi
6 saat önce
Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan ve hafta sonu Meksika sınırına kadar gelen göçmenlerden 219 Honduraslı ülkelerine geri gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:03
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