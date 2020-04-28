ABD'ye yardım götüren uçak havalandı - Son Dakika

ABD'ye yardım götüren uçak havalandı

ANKARA - ABD'ye yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan hareket etti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs salgını etkisini sürdürürken, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri bu sefer de ABD'ye gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağına malzeme yüklemesi sabah saatlerinde yapılırken, ABD'ye yardım götüren uçak Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından hareket etti.

Maske, N-95 maske ve tulum gönderildi

Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD'ye gönderilen yardım uçağının içerisinde; korona virüs ile mücadelede kullanılan cerrahi maske, yüz koruyucu siperlik, koruyucu gözlük, N95 maske, tulum ve dezenfektanın yanı sıra çok sayıda sağlık malzemesi bulunuyor.

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var"

Ayrıca, ABD'ye gönderilecek yardım uçağına yüklenen malzemelerin üzerindeki Hz. Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, "Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri Halkına sevgilerle" notu ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, şimdiye kadar 55 ülkeye yardım malzemesi gönderildiğini açıklamıştı.