ABD'ye yardım malzemelerini götüren ilk uçak, 55 saat sonra Ankara'da - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Covid-19' salgınıyla mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin ilk grubunu ABD'ye uçakla ulaştıran personelin, yaklaşık 55 saati bulan görevi başarıyla tamamlayarak, Ankara'ya döndüğü açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan, 'Covid-19' salgınıyla mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin ilk grubunu ABD'ye götüren uçağın, 2 gün önce saat 10.00'da, Ankara'dan havalandığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Uçağımız; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşan tıbbi malzemelerini ABD'nin başkenti Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştırarak ABD'li yetkililere teslim etti. Tıbbi yardım malzemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Sayın Donald Trump'a hitaben yazdığı mektup da Vaşington'a ulaştırıldı. TSK'ya ait uçağımız ve personelimiz yaklaşık 55 saati bulan görevi başarıyla tamamlayarak Ankara'ya döndü" denildi.