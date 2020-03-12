ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak - Son Dakika

ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak

27 dakika önce

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları ay sonunda askıya alacaklarını açıkladı.

ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları ay sonunda askıya alacaklarını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Craft, çatışmaların ve şiddet olaylarının arttığı Yemen'de Husilerin Cevf ilinin merkezi El-Hazm'ı ele geçirdiğini söyledi.

Husilerin insani yardım operasyonlarını engellediğine ve insani yardım çalışanlarının endişelerinin giderilmediğine dikkati çeken Craft, "ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları mart sonunda askıya alacak." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:56 Kaynak: AA
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