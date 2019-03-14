ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor
1 saat önce
ABD Senatosu, ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
ABD Senatosu, ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25
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