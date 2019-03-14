Son Dakika Haberleri: ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor

ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor

1 saat önce

ABD Senatosu, ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

ABD Yemen'deki askerlerini geri çekiyor, System.String[]
ABD Senatosu, ABD yönetiminin, Yemen'de devam eden savaşa dahil olan ya da savaşı etkileyen tüm askeri unsurlarını 30 gün içinde geri çekmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:25 

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Ekonomi
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