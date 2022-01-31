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ABD, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik füze saldırısını kınadı - Son Dakika

ABD, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik füze saldırısını kınadı

31.01.2022 13:46
ABD, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik füze saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik füze saldırısını kınadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik füze saldırısını kınadığını bildirdi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi'ye yönelik Husilerin son füze saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Price, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bölgede istikrar ve köprü kurmak amacıyla BAE'yi ziyaret ederken, Husilerin sivilleri tehdit eden saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü belirtti.

BAE Savunma Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin ülkeye yönelik balistik füze saldırısı düzenlendiği, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen füze saldırısında can ve mal kaybı olmadığı ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik füze saldırısını kınadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki Husilerin BAE'ye yönelik füze saldırısını kınadı - Son Dakika
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