ABD Yemen'deki silahlı Husi grupları 'terör örgütü' ilan etmeyi planlıyor - Son Dakika
BBC

ABD Yemen'deki silahlı Husi grupları 'terör örgütü' ilan etmeyi planlıyor

11.01.2021 09:27
ABD Yemen'deki silahlı Husi grupları 'terör örgütü' ilan etmeyi planlıyor, System.String[]

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki iç savaşta İran tarafından desteklenen Husi grup Ansar Allah'ı "yabancı terör örgütü" ilan etmeyi planladıklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yemen'deki iç savaşta İran tarafından desteklenen Husi grup Ansar Allah'ı "yabancı terör örgütü" ilan etmeyi planladıklarını duyurdu.

Pompeo, yaptığı açıklamada hafta başında Kongre'ye bu konuda bilgi vereceklerini belirtti:

"Aynı zamanda üç Ansar Allah liderini; Abdülmalik el Husi, Abdülkadir Bedreddin el Husi ve Abdullah Yahya el Hekim'i de 'Küresel Teröristler' listesine almayı planlıyorum."

Ülkede Mart 2015'ten bu yana süren iç savaşta İran'ın desteklediği Husilere karşı, ABD'nin bölgedeki yakın müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan Husilere karşı savaşan Aden'deki geçici hükümete bağlı orduyla güneydeki birlikleri destekliyor.

Yıllardır Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinde kalıcı bir ateşkes anlaşmasına varılamadı. BM yetkilileri, ABD'nin bu adımının barış görüşmelerine zarar vereceği görüşünde.

Ülkede, dünya üzerinde son yıllarda görülen en büyük insani kriz yaşanıyor. Uluslararası yardım kuruluşları, binlerce çocuğun açlıktan ve birçok yetişkinin koronavirüs sebebiyle öldüğü ülkeye yardım götürülmesinin, barış görüşmelerine bağlı olduğunu söylüyor.

İran'a karşı sert bir tutum alan Trump yönetimi, 20 Ocak'ta Beyaz SarayJoe Biden'ın ekibine bırakmadan önce Husi grupları hafta başında "terör örgütleri" listesine resmen alabilir.

Joe Biden'ın Başkan Yardımcısı olduğu Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen Donald Trump, bölgede İran'a yakın gruplara karşı tavrını başkanlığının son günlerinde sertleştiriyor. ABD basınında, Trump'ın bu tavrıyla Biden'ın başkanlığı döneminde İran'la yeniden masaya oturmasını güçleştirmeye çalıştığı yorumları yer alıyor.

Yine ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, danışmanlarıyla haftalardır yardımların ulaşmasını engellemeyecek şekilde Husi grupları nasıl "terör örgütü" ilan edebileceğini görüşüyor.

Pompeo'nun söylediği gibi Husi gruplar listeye alınırsa, yardımların nasıl ulaştırılacağına dair henüz Amerikalı yetkililerden bir açıklama gelmedi.

Silahlı Husi grup Ansar Allah, ülkenin kuzeyini yıllardır kontrol altında tutuyor. Ülkeye buradaki limanlardan ulaşan yardım kuruluşları, bu grupla işbirliği yapıyor. Nüfusun yüzde 80'inin yardıma ihtiyaç duyduğu ülkenin temel ikmal hattı Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı ve Hudeyda Limanı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın çeşitli ülkelerde "terör örgütü" listesine aldığı gruplarla işbirliği yapılabilmesi için özel izin verdiği uluslararası yardım kuruluşları var. Ancak bu özel izinler yardımların etkili olarak ulaşmasının önünü tam anlamıyla açmıyor çünkü bölgedeki bankalarla ve özel şirketlerle iş yapmak mümkün olmuyor.

ABD Yemen'deki silahlı Husi grupları 'terör örgütü' ilan etmeyi planlıyor

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Terör, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Yemen'deki silahlı Husi grupları 'terör örgütü' ilan etmeyi planlıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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