ABD, Yemen'deki taraflara "KİK'in diyalog girişimi fırsatını değerlendirme" çağrısı yaptı - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki taraflara "KİK'in diyalog girişimi fırsatını değerlendirme" çağrısı yaptı

21.03.2022 23:03
ABD, Yemen'deki taraflara "KİK'in diyalog girişimi fırsatını değerlendirme" çağrısı yaptı

ABD, Yemenli taraflara, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) diyalog girişimi fırsatını değerlendirme çağrısında bulundu.

ABD, Yemenli taraflara, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) diyalog girişimi fırsatını değerlendirme çağrısında bulundu.

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley, Twitter hesabından mart ayı sonlarında KİK'in girişimiyle Yemenli taraflar arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmelere ilişkin bir mesaj yayımladı.

Westley, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 29 Mart-7 Nisan'da düzenlenecek Yemen-Yemen diyaloğuna ev sahipliği yapacak KİK girişimini takdir ettiğini belirtti.

ABD'li yetkili, tüm Yemenlilere, "BM Yemen Özel Temsilcisi'nin (Hans Grundberg) çabalarını geliştirme ve KİK'in bu girişim fırsatını değerlendirme" çağrısında bulundu.

Westley, KİK'in Yemen halkına yönelik desteğinin, barış, istikrar ve müreffeh bir geleceğin anahtarı olacağını kaydetti.

KİK'in girişimi

KİK Genel Sekreterİ Nayif el-Hacraf, 17 Mart Perşembe günü, Yemenli taraflar arasında ateşkes sağlanması amacıyla 29 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da müzakerelerin yapılacağını duyurmuştu.

Hacraf, KİK ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu müzakerelere, Yemen'deki tüm tarafların katılması çağrısında bulunmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanlığı, KİK'in ülkedeki tarafları diyalog için Riyad'da bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladığını açıklarken, İran destekli Husiler ise diyaloğa katılmak için "savaşa katılmayan tarafsız bir ülkede" olması şartını öne sürmüştü.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

BM raporlarına göre çatışmaların patlak vermesinden 2021 yılının sonuna kadar Yemen'deki savaş nedeniyle doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki taraflara 'KİK'in diyalog girişimi fırsatını değerlendirme' çağrısı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki taraflara "KİK'in diyalog girişimi fırsatını değerlendirme" çağrısı yaptı - Son Dakika
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