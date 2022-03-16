ABD Yemen'e 585 milyon dolar insani yardım sağlayacak - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki insani yardım kampanyasına 585 milyon dolar yardım sağlayacaklarını bildirdi.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünkü 2022 Yemen'deki İnsani Kriz İçin Üst Düzey Taahhüt Etkinliği sırasında, ABD'den Yemen halkına yaklaşık 585 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını duyurdum. Bu fonla birlikte ABD, yedi yıldan fazla bir süre önce başlayan krizde, şimdiye kadar Yemen halkına yaklaşık 4,5 milyar dolar sağladı." ifadelerini kullandı.

Taahhüt edilen duyurunun ABD'nin Yemen'e yaptığı en büyük tek seferlik yardım olduğunu belirten Blinken, bu yardımın 561 milyondan fazlasının ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID), kalan kısmının ise Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosundan sağlanacağını aktardı.

Blinken, şöyle devam etti:

"Yardımımız kıtlık riskini azaltmaya, şiddetli yetersiz beslenmeyi önlemeye ve tedavi etmeye, hastalığın yayılmasını önlemeye, ihtiyacı olanlara barınak sağlamaya, çocukların eğitime ve ailelerin temiz su ve sanitasyona erişimini sağlamaya, ailelerin geçim kaynaklarını yeniden inşa etmek üzere para kazanmalarını desteklemeye yardımcı olacak."

Yemen'deki insani kriz ile mücadele için çok daha fazla finansmana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Blinken, bu ülkeye yardım taahhüdünde bulunan ülkelerin taahhütlerini "acilen yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

Blinken, Yemen'deki insani krizin sadece insani yardımlarla çözülemeyeceğini, bu ülkedeki çatışmanın kalıcı ve kapsayıcı bir çözüm bulunması ile çözülebileceğini kaydetti.