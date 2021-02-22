ABD Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, Körfez ülkelerini ziyaret edecek - Son Dakika

ABD Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, Körfez ülkelerini ziyaret edecek

22.02.2021 22:23
ABD Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, Körfez ülkelerini ziyaret edecek, System.String[]

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in, Yemen'deki durumu görüşmek üzere Körfez ülkelerini ziyaret edeceği bildirildi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Timothy Lenderking'in, Yemen'deki durumu görüşmek üzere Körfez ülkelerini ziyaret edeceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lenderking'in 22 Şubat-3 Mart tarihleri arasında körfez ülkelerinde üst düzey hükümet yetkilileri ve Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, "ABD Özel Temsilcisi Lenderking'nin görüşmeleri, ABD'nin kalıcı siyasi çözüm ve Yemen halkına insani yardım olmak üzere ülkedeki çatışmaya iki yollu yaklaşım üzerine olacak." ifadesine yer verildi.

Lenderking'in hangi ülkelere gideceğine açıklamada yer verilmezken, bu seyahatin, Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasındaki esir değişimi görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine gelmesi dikkati çekti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da 24 Ocak'ta başlayan esir takası görüşmeleri dün sona ermişti.

Yemen'de hükümet yetkilileri ile İran destekli Husiler arasındaki esir değişimi görüşmelerinden herhangi bir gelişme kaydedilmemişti.

Taraflar arasında 2018'de esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra Yemen'de çatışan tarafların temsilcileri, BM himayesinde esir takası anlaşmasının uygulanması çerçevesinde Ocak 2019, Şubat 2019 ve Şubat 2020'de 3 kez Amman'da bir araya gelmişti.

Birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1050'den fazla mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Körfez, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, Körfez ülkelerini ziyaret edecek - Son Dakika


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