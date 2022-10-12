ABD yerli Amerikalı çocuklara cinsel taciz davasında 14,5 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
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ABD yerli Amerikalı çocuklara cinsel taciz davasında 14,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

12.10.2022 21:10
ABD yerli Amerikalı çocuklara cinsel taciz davasında 14,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

NEW ABD devletinin, ülkede bulunan yerli Amerikalı nüfusa sağlık servisi veren ABD Yerli Sağlık Servisi (IHS) hastanelerindeki çocuklara yönelik cinsel taciz davası için mağdurlara 14,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

NEW ABD devletinin, ülkede bulunan yerli Amerikalı nüfusa sağlık servisi veren ABD Yerli Sağlık Servisi (IHS) hastanelerindeki çocuklara yönelik cinsel taciz davası için mağdurlara 14,5 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesindeki habere göre, Montana ve Güney Dakota eyaletlerinde görev yapan pedofili çocuk doktoru Stanley Patrick Weber'in mağdurlarını temsil eden avukatlarla Adalet Bakanlığı yetkilileri arasında anlaşmaya varıldı.

Buna göre hükümet, Weber'in cinsel taciz ve istismarlarını görmezden geldiği için federal yetkililer aleyhine dava açan 8 yerli Amerikalı kurbanın her birine 1,5 ila 2 milyon dolar arasında değişen miktarlarda toplam 14,5 milyon dolar tazminat ödeyecek.

Uzlaşılan anlaşmanın, Bakanlığın kuralları gereği kıdemli üst düzey bir yetkili tarafından onaylandıktan sonra nihayete ereceği bilgisi paylaşıldı.

ABD Senatosunun geçen ay IHS Direktörü olarak onayladığı Roselyn Tso, WSJ'ye "Stanley Patrick Weber'in bakımı altındaki hastaların maruz kaldığı travmadan derin üzüntü duyuyoruz. Kurumumuza olan güvenin zedelendiğini biliyoruz ve bu güveni yeniden inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Tso, IHS'nin gelecekteki benzeri istismarları önlemek için kurum içi eğitimlerin artırılması ve muhtemel iddiaların geniş bir şekilde araştırılması gibi önlemler dahil gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Yerli çocuklara cinsel taciz olayı

Hükümet kayıtlarına göre, tacizci çocuk doktoru Weber, ilk olarak 1986'da Montana'nın Browning bölgesinde, yerli Amerikalılara sağlık hizmetleri sağlayan federal bir kurum olan ABD Yerli Sağlık Servisinde göreve başlamıştı.

Burada gelen şikayetler üzerine hastane denetçilerince görevini kötüye kullanmaktan açığa alınan Weber, ancak işten kovulmak yerine 20 yıl daha çalışacağı Güney Dakota'daki Pine Ridge bölgesindeki IHS hastanesine transfer edilmişti.

Weber, görev yaptığı yıllar boyunca sayısız yerli Amerikalı çocuğa tacizde bulunmakla ve IHS yetkilileri de bu iddiaları görmezden gelmekle suçlanmıştı.

WSJ ve PBS Frontline'in iddiaları araştırıp gündeme getirmesi üzerine 2018'de gözaltına alınan Weber, yargılama sırasında öne çıkan kurbanlarının tanıklığı sonucunda Şubat 2020'de 5 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılarak Illinois eyaletindeki federal cezaevine gönderilmişti.

Şu an 73 yaşında olan Weber'in davası, ülkenin en fakir ve korumasız kesimi olan yerli Amerikalı kabilelere karşı federal kurumların uzun vadeli ilgisizlik ve başarısızlığının bir göstergesi olarak tartışılmıştı.

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Kaynak: AA

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