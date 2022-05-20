ABD'yi bekleyen büyük tehlike! - Son Dakika
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ABD'yi bekleyen büyük tehlike!

20.05.2022 14:36
ABD'yi bekleyen büyük tehlike!

Kuraklık ve beraberinde yaşanabilecek felaketler, tüm dünya için düşündürücü bir hal alıyor. ABD, bu yaz ciddi risk altında.

Son yıllarda küresel ısınma ve enerji sorunu, tüm dünyada etkisini hissettirmeye başladı. Ülkeler ve büyük şirketler, bu konuda önemli kararlar alıyorlar. Ancak söz konusu krizler, kendisini son zamanlarda hissettirmeye başladı. ABD, önümüzdeki yaz bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Kaliforniya'dan Teksas'a, kuraklık ciddi elektrik kesintileri oluşturacak

ABD'de elektrik şebeke takibi yapan North American Electric Reliability Corporation (NERC), şebeke koşullarının yıllık bir değerlendirmesinde ciddi uyarılarda bulundu. Bağımsız kurum, Kaliforniya'dan Teksas'a kadar birçok önemli bölgelerde büyük elektrik kesintileri olacağı konusunda yetkilileri uyarıyor.

Dünya son 1200 yılın en kötü kuraklığını yaşıyor!

NERC, bu yaz yaşanması beklenen aşırı sıcaklık ve kuraklığın, elektrik şebekelerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Öyle ki bu bölgelerde yaşanacak kesintilerin "güvenilmez güç kaynağı" bareminin de altına düşeceği tahmin ediliyor.

ABD'yi bekleyen büyük tehlike!

Kurum, yüksek risk olarak tanımlanan durum için yetkililere çağrıda bulundu. Öyle ki yaşanan büyük kesintilerin çevrede domino etkisi yaratabilecek farklı kalıcı sorunlara da yol açabileceğini belirten NERC direktörü John Moura, konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi.

Rapordaki uyarılar oldukça açık Öte yandan risklerin yayıldığı net bir şekilde görülüyor. Bugüne kadarki en uyarıcı raporun kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum.

ABD'yi bekleyen büyük tehlike!

Aslında bölgede pandeminin başından beri temel güç yedeklemesi yapılıyor. Ancak ancak aşırı sıcaklıklar bu talebi daha da artırarak "yoğun yaz koşullarında yüksek enerji acil durumu riski" yaratması bekleniyor. Şu anda yetkililerden herhangi bir karşı dönüş gelmedi. ABD'nin bunun için ekstra bir hazırlık yapıp yapmayacağı merak konusu.

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Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar Brent petrolün varil fiyatı 110,13 dolar ABD'nin ham petrol stokları azaldı ABD'nin ham petrol stokları azaldı
Kaynak: Shiftdelete

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