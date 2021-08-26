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ABD'yi çıldırtacak kare! Tam 6 milyon dolar değerinde ve şu an Taliban'ın kontrolünde - Son Dakika

ABD'yi çıldırtacak kare! Tam 6 milyon dolar değerinde ve şu an Taliban'ın kontrolünde

26.08.2021 11:37

20 yıldır askeri birlikleri ile Afganistan'da bulunan ABD, 31 Ağustos'ta bölgeden ayrılacak. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ise ABD askerlerinden ele geçirdiği silahlarla, ülkede yeni bir düzen kurmaya çalışıyor. Taliban tarafından tüm dünyaya servis edilen görüntülerde ise ABD'nin 6 milyon dolarlık Black Hawk helikopterinin bir hava sahasında test edildiği görüldü.

Yıllardır kaosun hakim olduğu Afganistan'da son olarak yönetimi Taliban ele geçirdi. Taliban'ın kontrol sağladığı bölgedeki ABD askerleri ve diğer yabancı güçlerin çekilmesi içinse son tarih 31 Ağustos olarak belirlendi. Ancak, özellikle 20 yıldır Afganistan'da olan ABD askeri güçlerinin, çekilme sürecinde birçok askeri teçhizatı Taliban'a kaptırdığı öne sürüldü. Bu iddialar, ara ara Taliban'ın servis ettiği karelerde görülen silahlarla kanıtlandı.

6 MİLYON DOLARLIK HELİKOPTERİ ELE GEÇİRDİLER

Ülkeden güçlerini çekmesine günler kala ABD'yi kızdıracak bir görüntü daha geldi. Taliban kanadından yayınlanan görüntülerde, Taliban'ın ele geçirdiği 6 milyon dolarlık ABD yapımı Black Hawk helikopterini bir hava sahasında test ettiği görüldü.

TALİBAN KANADINDA HELİKOPTERİ KULLANABİLECEK MİLİTAN VAR MI?

Helikopterin teknik özelliklerini bilen uzmanlar, Taliban'ın saflarında herhangi birini başarıyla uçuracak bilgiye sahip birinin olup olmadığının belirsiz olduğunu ve militanların Çarşamba günü bir pistte bir Black Hawk ile başarısız bir deneme yaptıklarını belirtti.

BÜTÜN TEÇHİZAT TALİBAN'IN KONTROLÜNDE

ABD tarafından bu zamana kadar Afgan ordusuna verilen teçhizatın çoğunun şu an Taliban'ın elinde olduğu düşünülüyor. Bu envanterde 50 bin taktik araç, 1.000 mayına dayanıklı araç ve 150 zırhlı personel taşıyıcı bulunuyor.

Arkada bırakılan ve Taliban'ın kullanması muhtemel hava araçları arasında arasında ise dört adet C-130 nakliye uçağı, 23 A-29 Super Tucano turboprop saldırı uçağı, 45 UH-60 Black Hawk helikopteri ve 50 MD530 helikopteri de dahil olmak üzere 160'tan fazla uçak ve helikopter yer alıyor.

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Son Dakika Dünya ABD'yi çıldırtacak kare! Tam 6 milyon dolar değerinde ve şu an Taliban'ın kontrolünde - Son Dakika Dünya


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