ABD'de yaşanan tarihi kar fırtınasında yaşamını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi - Son Dakika
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ABD'de yaşanan tarihi kar fırtınasında yaşamını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi

27.12.2022 10:43

Tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşayan ABD'de, "hayatta bir kez görülebilecek" şiddetteki kar fırtınası can almaya devam ediyor. New York'ta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27'yi bulurken, ülke genelinde 48 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan sıra dışı durum sonrası milyonlarca kişi, kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı, bazı eyaletlerde marketlerdeki temel gıda malzemeleri tükenip raflar bomboş kaldı. Bir süpermarkette ise yağmalama olayı gerçekleşti.

ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası devam ediyor. New York'ta kar fırtınası kaynaklı ölü sayısı 27'ye çıkarken, Ohio'da 10, Kansas ve Kentucky'de 3'er, Colorado'da 2, Missouri, Tenessee ve Wisconsin'de birer kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e ulaştı.

ABD'de 'hayatta bir kez görülebilecek' şiddetteki soğuk, can almaya devam ediyor

MARKETLERİN RAFLARI BOŞALTILDI

Kar fırtınasının en çok etkili olduğu Buffalo kentinde kar kalınlığının bir metreyi aştı, kentte araçların trafiğe çıkışı yasaklandı. Amerikalılar yoğun ve uzun kar yağışı korkusuyla marketlerdeki temel gıda malzemelerini tüketti, marketlerin rafları boşaltıldı. Yerel kaynaklara göre bir süper markette yağmalama olayları da yaşandı. Kar fırtınasında mahsur kalan Buffalo kentinin bazı sakinleri Noel'i itfaiye binalarında kutladı.

ABD'de 'hayatta bir kez görülebilecek' şiddetteki soğuk, can almaya devam ediyor

EV VE İŞ YERLERİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD'de milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektriksiz kaldı. New York'a bağlı Erie İlçe yöneticisi Mark Poloncarz, yaptığı açıklamada, ilçede elektrikleri kesik olan ev ve iş yerlerinin yüzde 94'üne elektrik verildiğini ancak halen 12 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğunu belirtti.

ABD'de 'hayatta bir kez görülebilecek' şiddetteki soğuk, can almaya devam ediyor

"KORKUNÇ BİR DURUM"

Poloncarz, gün içinde de yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Bu korkunç bir durum. Sokakları açmaya ve temizlemeye ve henüz temizlenmemiş alanlara girmeye çalıştığımız için bu iyi olmadı." dedi.

ABD'de 'hayatta bir kez görülebilecek' şiddetteki soğuk, can almaya devam ediyor

NUFÜSUN YÜZDE 60'I KAR FIRTINASININ ETKİSİ ALTINDA

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware, ABD'de son 4 günde yaklaşık 13 bin uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" ŞİDDETTE BİR SOĞUK

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti. Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.

Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü. Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

Kaynak: AA
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