Son Dakika Haberleri: ABD'yi kasırga vurdu
Son Dakika Güncel ABD'yi kasırga vurdu

ABD'yi kasırga vurdu

1 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece etkili olan kasırga, hayatı olumsuz etkiledi.

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ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece etkili olan kasırga, hayatı olumsuz etkiledi. Yetkililer, ölü ya da yaralı olmadığını ancak çok sayıda binanın hasar gördüğünü bildirdi.

Kasırga, Teksas eyaletine bağlı Dallas şehrinde etkili oldu. Dün akşam saatlerinde başlayan kasırga, yoğun yağışın da etkisiyle şehirde hayatı durma noktasına getirdi. Yerel medya, çok sayıda binanın çatılarının uçtuğunu ve bir kilisenin çöktüğünü duyurdu. 7 kişinin enkazdan çıkarıldığını belirten arama kurtarma ekipleri, çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Birçok okulun zarar gördüğü kentte, okullar 1 gün tatil edildi. Şehirde 103 binden fazla insanın elektriksiz kaldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kasırganın değişik açılardan görüntüleri

-Hasar gören binalar


Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:26 Kaynak: DHA
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