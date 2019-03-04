ABD'yi Kasırga Vurdu: 22 Ölü
1 saat önce
ABD'nin Alabama eyaletini vuran kasırgada 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD
'nin Alabama eyaletini vuran kasırgada 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD'nin Alabama eyaletini vuran ve en çok Lee'yi etkisi altına alan kasırga ağaçları yerden söktü, evleri tahrip etti. Lee Bölgesi Şerifi Jay Jones, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şerif Jones, hala kayıp ihbarlarının geldiğine dikkat çekerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Jones, Beauregard kenti civarındaki arama çalışmalarının ardından ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Alabama'yı vuran kasırga sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çeşitli eyaletlerden acil kurtarma ekipleri gönderildiği açıklandı. Alabama'da etkili olan kasırganın Georgia, Florida
ve Güney Carolina
eyaletlerine doğru ilerlediğini açıklandı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:31 Kaynak: İHA
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