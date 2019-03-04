Son Dakika Haberleri: ABD'yi Kasırga Vurdu: 22 Ölü

ABD'yi Kasırga Vurdu: 22 Ölü

1 saat önce

ABD'nin Alabama eyaletini vuran kasırgada 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'yi Kasırga Vurdu: 22 Ölü, System.String[]
ABD'nin Alabama eyaletini vuran kasırgada 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ABD'nin Alabama eyaletini vuran ve en çok Lee'yi etkisi altına alan kasırga ağaçları yerden söktü, evleri tahrip etti. Lee Bölgesi Şerifi Jay Jones, en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şerif Jones, hala kayıp ihbarlarının geldiğine dikkat çekerek, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Jones, Beauregard kenti civarındaki arama çalışmalarının ardından ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Alabama'yı vuran kasırga sonrasında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çeşitli eyaletlerden acil kurtarma ekipleri gönderildiği açıklandı. Alabama'da etkili olan kasırganın Georgia, Florida ve Güney Carolina eyaletlerine doğru ilerlediğini açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'yi Vuran Hortum Felaketinde Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Yükseldi Kayınvalidesi ve İki Kayınbiraderini Öldüren Damat İntihar Etti

ABD'de Oynanan Maçta Hakem Adeta Buz Tuttu Kayıp Olarak Aradığı Oğlunu, Otomobilinde Ölü Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'yi Kasırga Vurdu: 22 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]