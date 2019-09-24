ABD'yi sarsan Epstein davası Fransa'ya uzandı: Paris polisi, ünlü milyarderin evinde arama yaptı
1 saat önce
Fransız polisi, ABD'de kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein’in başkent Paris’teki evinde bugün arama gerçekleştirdi.
Fransız polisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein'in başkent Paris'teki evinde bugün arama yaptı.
Polis ayrıca, Epstein'in cinsel istismarda bulunduğu kızları, kendisine gönderdiği iddia edilen manken ajansının binasında da arama gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:45
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