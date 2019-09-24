Son Dakika Haberleri: ABD'yi sarsan Epstein davası Fransa'ya uzandı: Paris polisi, ünlü milyarderin evinde arama yaptı
Son Dakika Dünya Haber

ABD'yi sarsan Epstein davası Fransa'ya uzandı: Paris polisi, ünlü milyarderin evinde arama yaptı

1 saat önce

Fransız polisi, ABD'de kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein’in başkent Paris’teki evinde bugün arama gerçekleştirdi.

ABD'yi sarsan Epstein davası Fransa'ya uzandı: Paris polisi, ünlü milyarderin evinde arama yaptı, System.String[]

Fransız polisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarından tutuklu yargılanırken cezaevinde intihar eden milyarder Jeffrey Epstein'in başkent Paris'teki evinde bugün arama yaptı.


Polis ayrıca, Epstein'in cinsel istismarda bulunduğu kızları, kendisine gönderdiği iddia edilen manken ajansının binasında da arama gerçekleştirdi.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Jeffrey Epstein, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar/TL 5,6810 seviyesinden işlem görüyor
Adnan Oktar davası görülürken deprem oldu Trump'tan İran'a gözdağı: Yaptırımlar gevşetilmeyecek, aksine daha da sıkılaştırılacaktır Gençlik İklim Zirvesi'ne davet edilen Afgan genç, ABD vize vermediği katılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'yi sarsan Epstein davası Fransa'ya uzandı: Paris polisi, ünlü milyarderin evinde arama yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]