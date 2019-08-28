ABD'yi sarsan ilaç skandalı: Bağımlılık yaratan ağrı kesici için 12 milyar dolar tazminat talebi

ABD'nin önde gelen ilaç firması Purdue'nun, OxyContin adıyla ürettiği güçlü ağrı kesici yüzünden çok sayıda insanı opioid bağımlısı haline getirdiği gerekçesiyle hakkında açılan yaklaşık 2 bin davayı, "dostane çözümle" 10 ila 12 milyar dolar arası tazminat ödeyerek kapatmaya çalıştığı bildirildi.Amerikalı firma, ilacın uzun süre kullanımında yarattığı riskler konusunda tüketicileri yeteri kadar bilgilendirmemekle suçlanıyor.