Son Dakika Haberleri: ABD'yi sarsan ilaç skandalı: Bağımlılık yaratan ağrı kesici için 12 milyar dolar tazminat talebi
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ABD'yi sarsan ilaç skandalı: Bağımlılık yaratan ağrı kesici için 12 milyar dolar tazminat talebi

1 saat önce

ABD’nin önde gelen ilaç firması Purdue’nun, OxyContin adıyla ürettiği güçlü ağrı kesici yüzünden çok sayıda insanı opioid bağımlısı haline getirdiği gerekçesiyle hakkında açılan yaklaşık 2 bin davayı, “dostane çözümle” 10 ila 12 milyar dolar arası tazminat ödeyerek kapatmaya çalıştığı bildirildi

ABD'yi sarsan ilaç skandalı: Bağımlılık yaratan ağrı kesici için 12 milyar dolar tazminat talebi, System.String[]
ABD'nin önde gelen ilaç firması Purdue'nun, OxyContin adıyla ürettiği güçlü ağrı kesici yüzünden çok sayıda insanı opioid bağımlısı haline getirdiği gerekçesiyle hakkında açılan yaklaşık 2 bin davayı, "dostane çözümle" 10 ila 12 milyar dolar arası tazminat ödeyerek kapatmaya çalıştığı bildirildi.

Amerikalı firma, ilacın uzun süre kullanımında yarattığı riskler konusunda tüketicileri yeteri kadar bilgilendirmemekle suçlanıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:45 
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