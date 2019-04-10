Son Dakika Haberleri: ABD'yi Tekrar Harika Yapmak İstiyorsanız, Diğer Devletlerin İç İşlerine Karışmayın"

ABD'yi Tekrar Harika Yapmak İstiyorsanız, Diğer Devletlerin İç İşlerine Karışmayın"

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, "ABD'yi, bir kez daha Venezuelaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz.

ABD'yi Tekrar Harika Yapmak İstiyorsanız, Diğer Devletlerin İç İşlerine Karışmayın
BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, " ABD'yi, bir kez daha Venezuelaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Venezuela'daki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzia, Venezuela'daki krizin, dışardan yapılan müdahalelerden kaynaklandığını ve dış müdahalelerin bölgenin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki krizlerden, Batı'nın müdahalesini sorumlu tutan Nebenzia, "Venezuela'da da mı aynı şeyleri görmek istiyorsunuz?" diye sordu.

ABD'ye Venezuela'da "yapay kriz yaratma" suçlaması

ABD'nin Venezuela politikasını reddettiklerini söyleyen Nebenzia, "Bir yandan yaptırımlar getirerek Venezuela'nın boğazını sıkıyorsunuz ve ülkenin gelişimini engelliyorsunuz, diğer taraftan Batı'daki bankalarda Venezuelalıların varlıklarına utanmadan el koyuyorsunuz." ifadesini kullandı.

Nebenzia, ABD'yi 2013 yılından beri Venezuela'yı milyonlarca dolar zarara uğratmakla ve "ülkede yapay bir kriz yaratarak' Maduro yönetimini devirmeye çalışmakla" suçladı.

Büyükelçi Nebenzia, "ABD'yi bir kez daha Venezuelaların ve diğer halkların kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olduğunu kabul etmeye çağırıyoruz. Amerika'yı tekrar harika yapmak istiyorsanız ki hepimiz bunu içtenlikle görmek istiyoruz, diğer devletlerin iç işlerine karışmaya son verin." şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:42 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Venezuela, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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