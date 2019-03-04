Son Dakika Haberleri: ABD'yi Vuran Hortumda 14 Kişi Öldü

ABD'yi Vuran Hortumda 14 Kişi Öldü

1 saat önce

NEW ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'yi Vuran Hortumda 14 Kişi Öldü, System.String[]
NEW ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.

Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde en az 14 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi.

Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi. Hortum, Georgia eyaletini de vurdu.

Yetkililer, Florida ve Güney Carolina eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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