ABD'yi Vuran Hortumda 14 Kişi Öldü
1 saat önce
NEW ABD'de Alabama eyaletini vuran hortumda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
NEW ABD
'de Alabama eyaletini vuran hortumda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Alabama'nın güneyinde etkili olan hortum, can ve mal kaybına neden oldu.
Yetkililer, hortum nedeniyle Alabama'nın Lee County bölgesinde en az 14 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin ise yaralandığını söyledi.
Şiddetli fırtınayla birlikte oluşan hortum, ağaçları yerinden söktü ve evlere zarar verdi. Hortum, Georgia eyaletini de vurdu.
Yetkililer, Florida
ve Güney Carolina
eyaletleri için de hortum uyarısında bulundu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:22 Kaynak: AA
İstanbul'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı
Kırklareli Babaeski'de Cinayet Gerginliği
ABD'li Bolton'dan Venezuela İtirafı: İktidarı Değiştirmek İçin Koalisyon Kurmaya Çalışıyoruz
Aksaray'da Afgan Genç, Yüksek Sesle Müzik Dinleyen Arkadaşını Öldürdü