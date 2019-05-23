Son Dakika Haberleri: ABD'yi vuran şiddetli hortumlar can aldı

ABD'yi vuran şiddetli hortumlar can aldı

6 saat önce

NEW ABD'nin orta kesimlerini vuran şiddetli yağış ve fırtınaların neden olduğu hortumlarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'yi vuran şiddetli hortumlar can aldı, System.String[]
NEW ABD'nin orta kesimlerini vuran şiddetli yağış ve fırtınaların neden olduğu hortumlarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Amerikan basınında yer alan haberlerde, çarşamba gece yarısına doğru 40 bin nüfuslu Missouri eyaletinin başkenti Jefferson başta olmak üzere birçok şehri şiddetli fırtına ve yağışla gelen hortumlar vurdu.
Missouri Halk Güvenliği yetkilileri, "geniş ve yıkıcı" şeklinde niteledikleri hortumlar nedeniyle başkentin güney batısındaki Golden şehrinde en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, birçok kişinin de yıkılan evlerinde mahsur kaldığını ifade etti.
Jefferson polis yetkilileri de binalarda ciddi hasar meydana geldiğini ve evleri kapı kapı dolaşarak durum tespiti yaptıklarını bildirdi.
Oklahoma, Kansas, Iowa ve Illinois eyaletlerinin de kötü hava şartlarının tehdidi altında olduğu ifade edildi.
Ülkenin orta kesimindeki eyaletlerde birkaç gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle önceki gün de en az 4 kişinin öldüğü kaydedilmişti.
Meteoroloji yetkilileri söz konusu eyaletlerdeki ağır hava şartlarının bugün ve yarın da devam edeceğini açıkladı.
2011'de Missouri eyaletinin aynı bölgelerini vuran EF5 adı verilen hortumda 150'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:17 Kaynak: AA
Missouri, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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