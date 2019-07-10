Son Dakika Haberleri: "ABD'yi yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"
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"ABD'yi yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz"

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD tarafını, diplomasi ve diyalogu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Güncel
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD tarafını, diplomasi ve diyalogu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un dün S-400 hava savunma sistemi tedariği hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün S-400 hava savunma sistemi tedariği hakkında yaptığı açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığına dikkat çekerek, " Türkiye'yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:20 Kaynak: İHA
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