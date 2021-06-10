ABD 'yoksul ülkelere 500 milyon doz Covid aşısı sağlayacak'

ABD basını, Beyaz Saray'ın gelecek yıl sonuna kadar yaklaşık 100 yoksul ülkeye 500 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısı sağlamaya hazırlandığını yazdı.

Haberlere göre, aşının 200 milyon dozu bu yıl, geri kalanı ise 2022'de dağıtılacak.

Basında çıkan haberlere göre, Başkan Biden anlaşmayı Perşembe günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.

Zengin ve yoksul ülkeler arasındaki aşılama farkını kapatmak için harekete geçmesi konusunda yoğun baskı altında olan ABD Başkanı, Çarşamba sabahı kendisine dünyanın geri kalanı için bir aşılama stratejisi olup olmadığı sorulduğunda bir planının olduğunu söyledi.

Biden, başkan olarak ilk yurt dışı seyahati için başkanlık uçağına binmeden hemen önce, "Bir tane var ve bunu duyuracağım" dedi.

Biden G7 zirvesi için İngiltere'ye vardıktan sonra Amerikan askeri birliklerine hitaben yaptığı konuşmada da, "Covid-19'u sadece ülkemizde değil, her yerde bitirmek zorundayız" dedi.

"Bizi bu salgından veya karşı karşıya kalacağımız bir sonraki biyolojik tehditten koruyacak kadar yüksek bir engel yok ve (bunlar gibi) başkaları da olacak. Bu, koordineli ve çok taraflı bir eylem gerektiriyor."

Anlaşma hakkında haberlerde hangi bilgiler yer alıyor?

New York Times gazetesi, anlaşma hakkında bilgisi olan kişilere dayanarak, Beyaz Saray yönetiminin aşıları "kâr amacı gütmeyen" bir fiyattan alacağını yazdı.

Aşıların, yoksul ülkelerde koronavirüs aşısının uygulanması için oluşturulan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) kapsamında dağıtılması bekleniyor.

500 milyon doz, dünyayı aşılamak için ihtiyaç duyulan doz sayısının çok gerisinde, ancak ABD'nin şimdiye kadar paylaşmayı taahhüt ettiğinden çok fazla.

Duke Üniversitesi'nden araştırmacıların tahminlerine göre, dünya nüfusunun yüzde 70'ini koronavirüse karşı aşılamak için yaklaşık 11 milyar doz gerekiyor.

Bazı ülkeler, aşı bulmakta zorlanıyor ve bol miktarda bulunan stoklarının bir kısmından vazgeçmesi için ABD'ye çağrıda bulunuyor.

Geçen hafta Biden, ülkenin Karayipler ve Latin Amerika, Güneydoğu Asya, Afrika'daki ülkeler ile Gazze ve Batı Şeria'ya 25 milyon doz aşı dağıtacağını söylemişti.

Bu dozlar, Biden'ın Haziran ayı sonuna kadar yurt dışına göndermeyi taahhüt ettiği 80 milyon dozun ilk kısmını oluşturuyor.

Fakat bu taahhütlerin yeterli olmadığını söyleyen aktivistler, Beyaz Saray yönetimini ve diğer gelişmiş ülkeleri aşı üretim teknolojilerini diğer ülkelerle paylaşmaya ve yoksul ülkelere kaynak aktarmaya çağırıyorlar.

Hafta başında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 liderlerine gelecek yılın sonuna kadar dünyayı Covid-19'a karşı aşılama çağrısı yapacağını söyledi.

İngiltere ve Kanada, Covax planına kaç doz aşı sağlayacaklarını henüz açıklamadı.

G7, dünyanın en büyük yedi gelişmiş ekonomisinden (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD) oluşuyor. AB'den temsilciler de zirvelerde hazır bulunuyor.