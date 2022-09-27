ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor - Son Dakika
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ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor

27.09.2022 20:44
ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor

ABD yönetimi, Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların nedeninin sabotaj olduğu yönündeki haberlerin henüz doğrulanmadığını ancak bu ihtimalin araştırıldığını bildirdi.

ABD yönetimi, Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların nedeninin sabotaj olduğu yönündeki haberlerin henüz doğrulanmadığını ancak bu ihtimalin araştırıldığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile ikili görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu sızıntıların soruşturulduğunu belirtti.

"Bu sızıntıların bir saldırı ya da sabotaj sonucu meydana geldiğine yönelik haberleri henüz teyit etmedik." ifadesini kullanan Blinken, bu haberlerin doğru çıkması durumunda bunun hiç kimsenin yararına olmayacağını kaydetti.

Blinken, Avrupa'nın enerji ihtiyacını karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarının altını çizerek, "Anladığım kadarıyla bu sızıntıların Avrupa'nın enerji akışı üzerinde ciddi bir etkisi olmayacak." dedi.

Beyaz Saray'dan "soruşturmaya yardıma hazırız" mesajı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, bu konuda herhangi bir spekülasyonda bulunamayacağının altını çizdi.

Avrupalı tarafların konuyu soruşturduğuna işaret eden Jean-Pierre, "Biz de onlara soruşturma konusunda gerekli yardımları sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, "Bu boru hattı şu anda aktif olarak Avrupa'ya gaz pompalamıyordu. Çünkü Putin enerjiyi silah olarak kullanıyor." diyerek, bu sızıntının Avrupa'nın enerji güvenliği ve temiz enerji konusunda ABD'nin çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Baltık Denizi'ndeki sızıntı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında üç sızıntı tespit edilmesinde sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" bildirmişti.

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, dün, Danimarka'nın Bornholm adasının güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmiş, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." demişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Rus boru hattındaki sızıntıların Avrupa'ya enerji akışını etkilemesini beklemiyor - Son Dakika

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