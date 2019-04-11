Son Dakika Haberleri: ABD Yönetimi, Barışçıl ve Demokratik Sudan'ı Desteklediğini Belirterek, Geçiş Otoritesini Yönetimde...

ABD Yönetimi, Barışçıl ve Demokratik Sudan'ı Desteklediğini Belirterek, Geçiş Otoritesini Yönetimde...

1 saat önce

ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.

ABD Yönetimi, Barışçıl ve Demokratik Sudan'ı Desteklediğini Belirterek, Geçiş Otoritesini Yönetimde..., System.String[]
ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: AA
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