ABD Yönetimi, Barışçıl ve Demokratik Sudan'ı Desteklediğini Belirterek, Geçiş Otoritesini Yönetimde...
1 saat önce
ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:27 Kaynak: AA
yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan
'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.
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