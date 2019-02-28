Son Dakika Haberleri: Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı

Trump ve Kim Arasında Yapılan Görüşmede Anlaşma Sağlanamadı

38 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

ABD yönetimi, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı. Donald Trump ve Kim Jong-un arasındaki zirve sona erdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını ancak iki ülke arasındaki görüşmelerin gelecekte devam edeceğini belirtti.

"ŞİMDİLİK BİR ANLAŞMA SAĞLANAMADI"

Trump ve Kim'in, Kore Yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması konusunda görüştüğünü belirterek, "Şimdilik bir anlaşma sağlanamadı ancak ülkelerin temsilcileri gelecekte buluşmak için sabırsızlanıyor." dedi.

Sanders, iki lider arasındaki görüşmeyi "çok iyi ve yapıcı" olarak nitelendirdi.

ORTAK İMZA TÖRENİ RAFA KALKTI

Trump ve Kim'in, görüşmelerin yapıldığı otelden planlanandan önce ayrıldığı ve iki lider arasında düşünülen ortak imza töreninin rafa kaldırıldığı kaydedildi.


ZİRVENİN İLK GÜNÜNDE GÖRÜŞMELER POZİTİF GEÇMİŞTİ

Dün başlayan Trump-Kim zirvesinin ilk günündeki görüşmelerin pozitif geçtiği bildirilmiş, asıl zirve görüşmelerinin ise bugün gerçekleştirileceği kaydedilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:44 Kaynak: AA

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