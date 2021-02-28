ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlardan" endişeli - Son Dakika

ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlardan" endişeli

28.02.2021 06:35
ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlarından" derin endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki "katliamlarından" derin endişe duyduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Tigray bölgesindeki son olaylarla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı.

Blinken, açıklamasında, "ABD, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde giderek kötüleşen durumdan ve rapor edilen katliamlardan derin endişe duymaktadır." ifadesini kullandı.

Bölgede sivillere karşı insan haklarının ihlal edildiğine yönelik raporlara atıf yapan Blinken, bu ihlalleri kınadıklarını belirtti.

"ABD, şiddetin sona erdirilmesi ve Tigray bölgesine insani geçişin sağlanması hususlarında birçok kez Etiyopya hükümetiyle temaslarda bulunmuştu. Sorumlular hesap vermeli." ifadesini kullanan Blinken, Etiyopya yönetimine bölgedeki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili kapsamlı, bağımsız ve uluslararası bir soruşturmaya izin vermesi çağrısında bulundu.

Blinken, Eritre ve Amhara kuvvetlerinin derhal bölgeden çekilmesinin öncelikli olduğunu vurgularken, ilgili tarafların çatışmaların sona erdirilmesi hususunda somut adım atmaları gerektiğini ifade etti.

ABD'nin uluslararası toplumla bu konuda birlikte çalışmaya hazır olduğunu da kaydeden Blinken, çatışmaların sona ermesinin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) bölgedeki acil insani ihtiyaçların karşılanabilmesi için çalışacağını belirtti.

-Tigray bölgesindeki çatışmalar

Etiyopya Başbakanı Ahmed Abiy, iktidara geldiği 2018'den beri gerginlik yaşadığı ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı 3 Kasım 2020'de ani bir askeri operasyon başlatmıştı.

Etiyopya, Tigray operasyonunda 19 Kasım 2020'de Aksum şehrine girmiş, 28 Kasım 2020'de ise eyaletin başkenti Mekelle'yi ele geçirmişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Etiyopya ordusunun TPLF'e karşı yürüttüğü operasyona destek olan komşu Eritre kuvvetlerinin, 28-29 Kasım 2020'de Aksum caddelerinde sivillere ateş açarak ve ev baskınları düzenleyerek yüzlerce silahsız sivili öldürdüğünü öne sürmüştü.

Eritre hükümeti yetkilileri ise Uluslararası Af Örgütü'nün iddialarını reddetmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD yönetimi, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki 'katliamlardan' endişeli - Son Dakika


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