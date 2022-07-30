ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Irak'taki siyasi taraflara şiddetten uzak durma çağrısı - Son Dakika
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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Irak'taki siyasi taraflara şiddetten uzak durma çağrısı

30.07.2022 22:29
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Irak'taki siyasi taraflara şiddetten uzak durma çağrısı

ABD yönetimi, Iraklı siyasi çevreleri, şiddetten uzak durmaya ve siyasi anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

ABD yönetimi, Iraklı siyasi çevreleri, şiddetten uzak durmaya ve siyasi anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeye çağırdı.

Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının Meclisteki eylemlerinin ardından ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Facebook sayfasından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün başkent Bağdat'ta yaşanan eylemlerin yakından takip edildiği ve şiddet olaylarına ilişkin haberlerden endişe duyulduğu aktarıldı.

Barışçıl gösteriler düzenleme ve ifade özgürlüğünün Irak anayasasında teminat altına alındığına dikkati çekilen açıklamada, siyasi çevrelere soğukkanlı olma, şiddetten uzak durma ve siyasi anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözme çağrısı yapıldı.

Öte yandan, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson da Irak haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, gerilimin artmasından endişe ettiğini belirterek, tüm taraflardan soğukkanlı olmalarını istedi.

Sadr yanlıları, Yeşil Bölge'yi basmıştı

Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Koordinasyon Çerçevesi, 25 Temmuz'da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Muhammed Şiya Sudani'yi seçtiğini duyurmuştu.

Mukteda es-Sadr destekçileri, İran destekli Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı Sudani'yi protesto etmek için bugün başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'yi basarak meclis binasına girmişti. Protestocular, meclis binasında süresiz oturma eylemi başlatmıştı.

Irak Sağlık Bakanlığı yaşanan olaylarda şu ana dek 25'i asker, 100'ü sivil 125 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Irak'taki siyasi taraflara şiddetten uzak durma çağrısı - Son Dakika
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