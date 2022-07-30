Irak'ta Ekim 2021'de yapılan seçimlerden galip çıkan Şii siyasi ve dini lider Mukteda es-Sadr, hükümeti kuramayınca siyasetten çekilmişti. Sadr sonrası hükümet kurma işi rakibi olan Koordinasyon Çerçevesi'ne geçmişti.

Öte yandan, İngiltere'nin Bağdat Büyükelçisi Mark Bryson da Irak haber ajansı INA'da yer alan açıklamasında, gerilimin artmasından endişe ettiğini belirterek, tüm taraflardan soğukkanlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden Irak'taki siyasi taraflara şiddetten uzak durma çağrısı - Son Dakika

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