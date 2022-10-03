ABD, göstericilere müdahale eden İran'ı kınadı - Son Dakika
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ABD, göstericilere müdahale eden İran'ı kınadı

03.10.2022 21:18
ABD, göstericilere müdahale eden İran'ı kınadı

ABD yönetimi, İran'da hafta sonu devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerine müdahalesini kınadı.

ABD yönetimi, İran'da hafta sonu devam eden gösterilerde güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerine müdahalesini kınadı.

Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden ile Porto Riko'ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Jean-Pierre, İran güvenlik güçlerinin hafta sonu barışçıl göstericilere yönelik müdahalesini kınadıklarını belirterek, "Güvenlik güçlerinin üniversite öğrencilerinin barışçıl protestolarına şiddet ve kitlesel tutuklamalarla yanıt verdiğine dair raporlar karşısında alarma geçtik ve dehşete düştük." dedi.

İran hükümetinin kadınlara yönelik tutumunu ve barışçıl göstericilere sert müdahalesini eleştiren Beyaz Saray Sözcüsü, özellikle hafta sonu görülen baskıcı davranışların İran'ın yetenekli binlerce gencini ülkeyi terk ederek başka yerlerde fırsatlar aramaya ittiğini öne sürdü.

Tahran'da 13 Eylül'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösteriler, 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlenmişti.

Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi'nde dün göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşanmış, birçok göstericinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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