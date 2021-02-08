ABD yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesini bekliyor - Son Dakika

ABD yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesini bekliyor

08.02.2021 21:43
ABD yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesini bekliyor, System.String[]

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına yeniden dönmesi durumunda ABD'nin de aynı şeyi yapacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına yeniden dönmesi durumunda ABD'nin de aynı şeyi yapacağını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, günlük basın brifinginde Joe Biden yönetiminin İran ile ilgili politikasını değerlendirdi.

Psaki, ABD'nin "İran ile nükleer anlaşma" konusuna bütüncül baktığını ve sadece tek bir konu başlığından dolayı bu sürecin askıda kalmasını istemediklerini belirtti.

İran yönetiminin "önce ABD anlaşmaya geri dönsün" şeklindeki çağrısını değerlendiren Psaki, "Anlaşmadan bizden önceki yönetim çıkmıştı. Başkan Biden'ın ise nükleer anlaşma konusuna yaklaşımı dün ne ise bugün de aynı şekildedir: Eğer İran JCPOA anlaşması yükümlülüklerine tam olarak geri dönerse ABD de aynısını yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, nükleer anlaşma sürecine ilişkin müzakerelerin başlayabilmesi için "topun İran'ın sahasında olduğunu" vurguladı.

Myanmar'daki darbe değerlendirmesi

Sözcü Psaki, Myanmar'daki darbeyi en hızlı şekilde kınayıp yapılan şeyi "darbe" olarak nitelendirdiklerini ve yaptırımlar için gerekli yasal adımları atmak üzere hazırlık yaptıklarını belirtti.

Psaki ayrıca, Çin'in Myanmar'da yaşananlar karşısında sessiz kalmasından dolayı endişe duyduklarını sözlerine ekledi.

Putin görüşmesinde "yeni START" detayı

Öte yandan Psaki, Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine de atıf yaparak, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) uzatılması takviminin dar olması nedeniyle iki ismin söz konusu görüşmeyi yaptığını söyledi.

Sözcü, bu görüşmede, Biden'ın Putin'e "Rusya'nın birçok adımından dolayı duyduğu endişeyi de" dile getirdiğini kaydetti.

Psaki, Biden'ın hala neden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmediği ile ilgili bir soruya, "Başkan henüz tüm küresel liderlerle görüşmedi, elbette görüşeceklerdir." yanıtını verdi.

"Trump kararı Senatoya aittir"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senatoda yarın başlayacak olan azil yargılamasına ilişkin Başkan Biden'ın pozisyonu sorulan Psaki, "Bu karar artık Senatoya aittir. Başkan Biden artık Senatoda değil, Trump'ın başkanlık için uygun olmadığını düşündüğü için seçimlere girdi ve kazandı. Artık ülke meselelerine odaklanmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Psaki ayrıca, Trump'ın istihbarat brifinglerini alıp almaması kararının ilgili kurumlarda olduğunu ancak Biden'ın "Trump'ın bu brifingleri almaması gerektiğine inandığını" ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesini bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'den VAR ile ilgili zehir zemberek açıklama: Manipülasyonlar meşrulaştırılıyor Marcelo, attığı basketle ağızları açık bıraktı! Akıllara Sergen Yalçın geldi Kirayı geciktiren kadın, ev sahibi ve 6 kişi tarafından bayılana kadar dövüldü Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 103 kişi vefat etti, 8 bin 103 yeni vaka tespit edildi Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı Uraz Kaygılaroğlu, iddialı yapımdan başrol teklifi aldı
CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt         
21:42
Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı Sesli sosyal medya uygulaması Clubhouse, Çin'de yasaklandı         
21:31
Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek Transfer usulsüzlüğü gerekçesiyle 6 maç ceza alan G.Saraylı Oğulcan Çağlayan'ın dosyası incelenecek         
19:35
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Miçotakis haddini aştı         
19:07
Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi Kızını darbeden Nurcan Serçe'nin kullandığı yastık 'silah' olarak kabul edildi         
17:31
Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat Meteoroloji'den 4 bölgeye uyarı: Şiddetli yağış ve kuvvetli fırtınaya dikkat         
16:29
Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm         
16:02
Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti Merve Oflaz, Allan Hakko ile aşkını resmen ilan etti         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı         
14:54
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz Alaattin Çakıcı'dan Boğaziçi Rektörü Melih Bulu'ya destek: Lütfen, sakın istifa etmeyiniz         
09:56
Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı         
08:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 21:58:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD yönetimi, İran'ın nükleer anlaşma koşullarına geri dönmesini bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei