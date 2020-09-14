ABD yönetimi Oracle'ın TikTok teklifini bu hafta inceleyecek

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarını almak için ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın sunduğu teklifin bu hafta inceleneceğini bildirdi.

Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi amacıyla geçen hafta senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin "yeterli olmadığı" gerekçesiyle engellenmesinin ardından hala bir anlaşma yapılabileceğini belirten Mnuchin, bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğini ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye pazarlık için her zaman müsait olduğunu ilettiğini ifade etti.

Mnuchin, bütçe açığı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosuna ilişkin endişelerin Kovid-19'a yönelik teşvik paketinin önüne geçmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bütçe açığı veya Fed'in bilançosunu düşürme konusunda endişe etme zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Oracle'ın TikTok teklifi hafta sonu geldi

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının satışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mnuchin, ABD'deki operasyonlarının ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin 20 Eylül'de dolacağını aktardı.

TikTok'un ABD operasyonları için Oracle'dan hafta sonu bir teklif aldıklarını belirten Mnuchin, "Bu hafta bunu inceleyeceğiz ardından başkana bir tavsiyede bulunacak ve onunla birlikte gözden geçireceğiz." dedi.

Mnuchin, ulusal güvenliğin kendileri için kritik bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Hem Microsoft hem de Oracle'a çok güveniyoruz. Onlar Oracle'ı seçti. Temsil edip edemeyeceklerini görmek için teknik ekiplerimizle birlikte inceleyeceğiz." diye konuştu.

Hazine Bakanı Mnuchin'in değerlendirmelerinin ardından Oracle da bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Mnuchin'in açıklamaları doğrulanırken, Oracle'ın "güvenilir teknoloji sağlayıcısı" olarak hizmet edeceği bildirildi.

TikTok'un ABD operasyonlarının dün Microsoft'a satılmayacağı açıklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacaklarını duyurmuştu.

Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Son olarak Microsoft'tan dün yapılan açıklamada, ByteDance'in TikTok'un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarılmıştı.