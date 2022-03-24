ABD yönetimi savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı kabul edeceklerini duyurdu - Son Dakika

ABD yönetimi, savaştan kaçan 100 bin Ukraynalıyı ülkeye kabul edeceğini ve Ukrayna'ya 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın mağdurlarına yardımcı olmak için elinden gelen desteği verdiği vurgulandı.

ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarından etkilenen kişiler için 1 milyar dolardan fazla insani yardım sağlayacağı belirtilen açıklamada, "Ukrayna ve komşularına ayrıca 320 milyon dolar demokrasi ve insan hakları fonu sağlayacağız." denildi.

Açıklamada, Ukrayna'dan kaçan birçok kişinin ilk tercihinin Avrupa ülkelerine sığınmak olduğu aktarılan açıklamada, "Rus saldırılarından kaçarak, ABD Mülteci Kabul Programı gibi yasal yolları kullanan 100 bin Ukraynalıyı ABD'ye kabule hazırız." ifadeleri kullanıldı.