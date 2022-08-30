ABD, selden etkilenen Pakistan'a 30 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı - Son Dakika
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ABD, selden etkilenen Pakistan'a 30 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı

30.08.2022 23:52
ABD, selden etkilenen Pakistan'a 30 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı

ABD yönetimi, sel nedeniyle yaklaşık 1200 kişinin öldüğü Pakistan'a 30 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

ABD yönetimi, sel nedeniyle yaklaşık 1200 kişinin öldüğü Pakistan'a 30 milyon dolar ek yardım yapacağını açıkladı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansından (USAID) yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'a sel felaketi nedeniyle sağlanacak 30 milyon dolarlık ek yardımın bölgeye yerel ortaklar üzerinden ulaştırılacağı bildirildi.

Yardımlarda önceliğin gıda, beslenme, nakit para, güvenli su, hijyen ve barınma gibi acil ihtiyaçlara yönelik olacağı belirtildi.

Öte yandan, USAID'den bir uzmanın bölgede hasar kontrolü yapmak üzere Pakistan'a gittiği aktarılan açıklamada,"ABD, Pakistan'daki can ve mal kayıplarından dolayı derin üzüntü içerisindedir. Bu zor zamanlarında Pakistan'ın yanındayız." ifadelerine yer verildi.

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi selden etkilendi.

Birleşmiş Milletler ve Pakistan, muson yağmurları nedeniyle yerlerinden olan milyonlarca insan için 160 milyon dolarlık acil fona başvuracak.

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Kaynak: AA

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