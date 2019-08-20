Son Dakika Haberleri: ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı
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ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik hava saldırısını kınadı.

ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı, System.String[]
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik hava saldırısını kınadı.
Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 
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