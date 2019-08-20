ABD yönetimi Suriye'de Türk konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Suriye'nin İdlib kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik hava saldırısını kınadı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, Suriye
'nin İdlib
kentinde Türk askeri konvoyuna ve sivillere yönelik hava saldırısını kınadı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44
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