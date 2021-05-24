ABD yönetimi Tigray krizi dolayısıyla Etiyopyalı ve Eritreli yetkilileri yaptırım listesine aldı - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Tigray krizindeki sorumlulukları gerekçesiyle çok sayıda Etiyopyalı ve Eritreli mevcut ya da eski yetkiliyi yaptırım listesine aldıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yaptığı yazılı bir açıklamada, Tigray'da devam eden krizle ilgili yeni adımlar attıklarını duyurdu.

Krizin sürmesinden derin endişe duyduklarını kaydeden Blinken, Tigray'daki ağır insan hakları ihlallerinin halen devam ettiğini ve bunda Etiyopyalı ve Eritreli yetkililerin sorumluluğu bulunduğunu savundu.

Etiyopya hükümetini, bölgedeki insan hakları ihlallerini yapanları sorumlu tutmaları noktasında verdikleri sözleri tutmaya davet eden Blinken, Eritre yönetimine de birliklerini uluslararası olarak tanınan bölgeye çekmesi çağrısında bulundu.

Blinken, bu kapsamda bölgede kayda değer bir gelişme olmaması sebebiyle görevde bulunan veya eski Etiyopyalı ve Eritreli yetkililer ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) mensuplarının vize yaptırımına tabi tutulacağını bildirdi.

ABD'li Bakan ayrıca, Etiyopya'ya yapılan ekonomik destek ve güvenlik desteğine yönelik de geniş çaplı sınırlandırmalar getirdiklerini, gerektiğinde bu yaptırım ve kısıtlamaları daha da genişletebileceklerini vurguladı. Blinken, Eritre'ye yönelik mevcut kısıtlamaların da aynen devam ettiğini belirtti.

Tigray eyaletini yöneten TPLF güçleri, 3 Kasım 2020'de Etiyopya'nın Kuzey Komutanlığı birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, ertesi gün TPLF'ye karşı askeri harekat kararı almıştı.

Ordu, teslim olmayı reddeden isyancı TPLF güçlerinin kontrolündeki Mekelle şehrini 28 Kasım 2020'de ele geçirmişti.

Başbakan Ahmed, Mekelle'nin alınmasının ardından operasyonun son aşamasının tamamladığını duyursa da bölgede çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Yaklaşık 30 yıl boyunca TPLF'nin yönettiği eyalette yerinden edilenlerin sayısı 900 bini buldu, Sudan'a kaçanların sayısı ise 75 bini aştı.